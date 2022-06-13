Зеленський назвав причину, чому війна в Україні затягується

Україна потребує прискорення постачання зброї для більш інтенсивного звільнення тимчасово окупованих територій. Без цього - війна буде лише затягуватись, а кількість жертви - збільшуватись.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час звернення до учасників American Jewish Committee Global Forum.

"Захищайте необхідність посилення санкцій проти Росії. Це вам по силах. Допомагайте нам прискорити постачання зброї до України, щоб ми могли звільнити окуповані райони. Нам потрібна потужна наступальна зброя без якої війна лише затягується і жертви збільшуються ", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами генерального секретаря Єнса Столтенберга, мир в Україні, є можливим, однак, це залежить від ціни, яку готові заплатити українці.

Тим часом міністр оборони Олексій Резнікова відзначив, що Росія умисно сіє хаос у світі, аби змусити Україну капітулювати.

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