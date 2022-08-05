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Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору та закликав до санкцій проти "Росатома"

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У відповідь на обстріл Запорізької АЕС західні партнери України повинні ввести санкції проти "Росатому" та всього атомного сектору Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського у відеозверненні.

Президент заявив, що Росія має відповідати за сам факт створення загрози для атомної станції, що є додатковим аргументом для визнання Росії державою - спонсором тероризму.

"Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі - від "Росатома" до всіх пов'язаних компаній і осіб. Це питання суто безпеки. Той, хто створює ядерні загрози для інших народів, сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології", - заявив Зеленський.

Президент назвав будь-які обстріли Запорізької АЕС відвертим і зухвалим злочином та актом терору.

Нагадаємо, що сьогодні російська армія двічі обстрілювала Запорізьку АЕС. Внаслідок другого обстрілу станція зазнала серйозних пошкоджень і з'явилась загроза розпилення радіоактивних речовин.

У МЗС вже відреагували на ці обстріли та порівняли їх з ядерним ударом.

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