Зеленський назвав справжню мету Росії у війні

Гарант вважає, що Росія планує повністю знищити українські міста, обстрілюючи їх з важкого озброєння. РФ вже робить це на сході та півдні України.

"Для чого це? Для чого бомби? Для чого тотальні артилерійські удари? Російська армія робить все, щоб якнайбільше людей залишили міста. Щоб не було нічого, окрім руїн. А тоді так звана "друга армія світу" заходить в ці міста - вже порожні і мертві. І вона не хоче зупинятися на Донбасі чи десь на півдні України",, - зазначив президент.

Зеленський заявив, що Росія хоче розширити кордони, вважає своєю власністю колишні республіки СРСР. За його словами, під ударом можуть бути країни Балтії, Молдова та Польща.

"Вона (Росія, - ред.) місто за містом хоче поглинути так всіх в Європі, кого керівництво Росії вважає своєю власністю, а не незалежними державами. Це - справжня ціль Росії. Питання - хто наступний для неї? Молдова? Країни Балтії? Польща? Відповідь - усі вони. Цілі Росії відомі. Вони очевидні. Російське керівництво бачить світ по-іншому. Не так, як ви. Вони дивляться, наприклад, на Литву - не як на члена вашого альянсу, а як на республіку Радянського Союзу. Для нас вона колишня республіка СРСР, для нас це минуле, а вони її розглядають - як можливу майбутню, вони знову хочуть її поневолити", - пояснив президент.

Лідер України застеріг членів НАТО, що протягом року ситуація може погіршитися, що призведе до "реального провалу" альянсу. Оскільки під ударом Росії можуть опинитися учасники оборонного союзу.