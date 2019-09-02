Зеленський назвав найбільш корупційні органи влади

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів очистити найбільш корупційні органи державної влади. Про це президент заявив на нараді за участю голів Верховної ради, уряду та правоохоронних органів, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Зеленського, найбільшими корупційними органами влади в Україні є "Держгеокадастр", "Держгеонадра", "Держекоінспекція", "Укртранбезпека" і "Укравтодор".

"Провести повну кадрову перезавантаження найбільш корупційних для бізнесу і громадян органів державної влади: "Держгеокадастр", "Держгеонадра", "Держекоінспекція", "Укртранбезпека", "Укравтодору". Термін: до 1 січня 2020 року, якщо буде можливо, то зробити це раніше, я вас дуже прошу", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський чекає від НАБУ та ДБР доповіді про переслідування топ-корупціонерів. Зокрема, президент доручив ДБР і НАБУ доповісти про розслідування корупції в "Укроборонпромі".

Також президент України доручив Кабміну завершити процес реформування митної служби до кінця 2019 року.