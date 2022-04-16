Зеленський назвав головне завдання закону про звільнення членів наглядових рад за неявку на роботу

Головне завдання законопроєкту № 7176 про можливість негайного звільнення членів наглядових рад державних банків і держкомпаній у разі їх неявки на робоче місце - забезпечити їх безперебійне функціонування.

За словами глави держави, мова йде насамперед про ті держбанки і компанії, які пов'язані з виплатами грошових коштів. "Якщо вони нормально не працюють, тому що вони кудись поїхали, як наші люди, на якісь острови або в Польщу, або Словаччину - така відповідь не підходить",- сказав президент.

"Якщо інституція працює і до неї немає питань - значить, немає питань. А просто брати три тисячі (зарплати - ред.) - Ну вибачте...", - додав він.

Окремо Зеленський підкреслив, що цей закон не стосується державного "Приватбанку". "Приватбанк" дав дивіденди раніше за всіх, допоміг, дав гроші в бюджет, я навіть не знаю, як вони працюють онлайн або офлайн, до них немає питань", – сказав президент. Також Зеленський додав, що в законопроєкті мова не йде саме про іноземних членів наглядових рад, його дія поширюється на всіх.