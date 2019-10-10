Президент Володимир Зеленський назвав головну мету свого президентства, це припинення війни на Донбасі. Про це він заявив під час прес-марафону, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський вважає, що це його "місія впродовж цих 5 років".

"Коли мене обрали президента, якого Зеленського обирало суспільство? Президента ,який зупинить війну. Саме такий Зеленський залишається. Головна моя мета, моя особиста, я думаю, що саме це моя місія впродовж цих 5 років", -заявив Зеленський.

Крім того, президент назвав головну проблему після початку війни на Донбасі.

"Наша головна помилка була коли багато людей приїхали з окупованої частини, а ми як влада не забеспечили їх місцями проживання, роботою,... і багато з них уїхали, шукаючи притулок. Чому я сказав влада винна? Пояснюю. Влада не може все.. Влада не забеспечила. Влада займалась політикою і війною", - додав він.

Нагадаємо, з 10 ранку триває прес-марафон президента Зеленського. За даними його прес-секретаря, прес-марафон будет тривати 10 годин.

Зазначимо, раніше Зеленський заявив, що при можливій зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у першу чергу порушить питання окупованих територій - Криму та Донбасу.