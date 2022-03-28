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Зеленський назвав 5 кроків для зупинення подальшої агресії Росії проти Європи

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський під час Міжнародного благодійного концерту-марафону на підтримку України пояснив, як можна зупинити агресію Росії та не дати її військам просуватися далі в Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави Української держави.

"Світ був безтурботним, а зараз всі тільки й думають про те, що робити, якщо Росія піде далі в Європу. Я бачу, що політики бояться. Не так вже й багато тих, на кого можна покластися - тільки на силу народів, щоб ми всі разом могли зупинити одну людину, яка почала цю війну. І у нас у всіх досі тільки один вибір:

1. Збережіть Україну в цій війні. Збережіть свободу у всьому світі. Саме проти свободи Росія бореться в цій війні.

2. Озбройте свободу: літаки, ППО, танки, боєприпаси, щоб зупинити зло.

3. Більше санкцій проти Росії. Російської нафти, російських банків, російського транспорту. Це захист нашого спільного дому.

4. Будьте людяні до переселенців. Їх мільйони. Вони такі ж, як ви. Вони зможуть повернутися додому.

5. Врятуйте цивільних у заблокованих містах. Потрібні гуманітарні коридори. Потрібно повне припинення вогню і повне виведення російських військ.

Відновимо Україну після перемоги як частина європейської сім'ї", - сказав Зеленський.

Відео: звернення Володимира Зеленського під час Міжнародного благодійного концерту-марафону на підтримку України "Save Ukraine-StopWar"

Нагадаємо, раніше президент Зеленський закликав до реформи механізмів ООН для забезпечення безпеки країн.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України