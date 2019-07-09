ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський призначив заступника голови зовнішньої розвідки

Новини » Політика    09.07.2019 - 16:18
Зеленський призначив заступника голови зовнішньої розвідки
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Відповідний указ був оприлюднений 9 липня

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Валерія Євдокимова заступником голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗР). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений 9 липня.

"Призначити Євдокимова Валерія Володимировича заступником голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указі президента №501/2019.

Зеленський призначив заступника голови зовнішньої розвідкиНагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський призначив Владислава Бухарева головою Служби зовнішньої розвідки.

Зазначимо, Служба зовнішньої розвідки - державний орган, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.

Раніше п'ятий президент України Петро Порошенко призначив головою Служби зовнішньої розвідки України - Андрія Алексеенка.

Крім того, Кабмін схвалив реорганізацію інституту Служби зовнішньої розвідки України в академію.

Зеленський повернув Безсмертного в контактну групу Зеленський підписав указ про синхронізацію баз митниць з сусідніми країнами
Новини України Володимир Зеленськийрозвідканаказ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся