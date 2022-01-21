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Зеленський призначив заступника голови зовнішньої розвідки України

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Київ, П'ятниця 21 січня 2022 23:03
Зеленський призначив заступника голови зовнішньої розвідки України Фото: Зеленський призначив заступника голови СЗРУ (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський 21 січня призначив нового заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ). Ним став Олександр Тарасовський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу офісу президента.

"Призначити Тарасовського Олександра Олексійовича заступником голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указі №18/2022 від 21 січня 2022 року.

Нагадаємо, в липні 2021 року Зеленський змінив главу СЗРУ. З посади був звільнений Валерій Кондратюк. На його місце призначений генерал-майор запасу, директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко.

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