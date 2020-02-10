Призначений т.в.о. голови Івано-Франківської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючого обов'язки глави Ивано-Франківської обласної державної адміністрації Віталія Федорова. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Відповідний указ №44/2020 Зеленський підписав у понеділок, 10 лютого.

"Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації на Федорова Віталія Васильовича", - йдеться в указі.

До цього Федоров обіймав посаду заступника голови Івано-Фарнковской ОДА.

Нагадаємо, 5 лютого Зеленський звільнив Дениса Шмигаля з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації (ОДА). Шмигаля звільнили через призначення в уряд Олексія Гончарука.

Раніше РБК-Україна писало, що 6 лютого Зеленський призначив Максима Козицького новим головою Львівської обласної державної адміністрації (ОДА). Козицький був одним з кандидатів на цю посаду ще в червні 2019 року. Він є директором компанії з встановлення вітрових та сонячних електростанцій. Його отець Зіновій Козицький - відомий львівський бізнесмен.