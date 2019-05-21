Зеленський призначив свого першого помічника

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Шефіра своїм першим помічником. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президента.

"Призначити Сергія Шефіра Нахмановича першим помічником президента України", - йдеться в тексті указу.

Шефір працював із Зеленським в одному кабінеті під час президентської кампанії, був присутній при важливих зустрічах з політиками, зокрема, з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив главою адміністрації юриста Андрія Богдана. В даний час адвокат Андрій Богдан радником нового президента з юридичних питань.