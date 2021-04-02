Зеленський призначив керівника Центру протидії дезінформації при РНБО

Указ №137/2021 підписаний 2 квітня.

"Призначити Лисенко Поліну Олександрівну керівником Центру протидії дезінформації", - йдеться в документі.

Сама Лисенко наголосила, що Центр створено, щоб протидіяти загрозам національній безпеці України в інформаційній сфері, а також для боротьби з пропагандою та для недопущення маніпулювання громадською думкою. Боротися планують із загрозами, які виникають як ззовні, так і всередині країни.

Представлення Центру протидії дезінформації відбудеться у вівторок, 6 квітня.

Поліна Лисенко у 2015 році закінчила магістратуру у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (магістр права), до 2019 року навчалася в цьому виші в аспірантурі.

У 2013 – 2015 роках працювала на посаді молодшого юриста у приватній юридичній компанії. З квітня 2015 до вересня 2019-го була помічником першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України. До березня 2020 року обіймала посаду начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу Генерального прокурора. З вересня 2020 року – директор Департаменту інформаційної політики та зв’язків з громадськістю АТ "Укрзалізниця".

Як відомо, Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про створення Центру протидії дезінформації 11 березня. Планувалося, що Центр протидії дезінформаціїї знаходитиметься в Ситуаційному центрі апарату РНБО в будівлі Офісу Президента.