Зеленський призначив Геруса представником президента в Кабміні

Президент Володимир Зеленського призначив Андрія Геруса представником президента у Кабінеті міністрів України. Про це йдеться на сайті президента.

Зазначимо, раніше Зеленский представив Геруса як свого радника в питанні енергетики.

"Призначити Геруса Андрія Михайловича Представником Президента України у Кабінеті Міністрів України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора ввечері Володимир Зеленський своїм указом призначив главою адміністрації юриста Андрія Богдана. В даний час адвокат Андрій Богдан радником нового президента з юридичних питань.

Також президент призначив Сергія Шефіра своїм першим помічником. Шефір працював із Зеленським в одному кабінеті під час президентської кампанії, був присутній при важливих зустрічах з політиками, зокрема, з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Як повідомляло РБК-Україна, на консультаціях президент України Володимир Зеленський і лідери фракцій Верховної ради попередньо домовилися про проведення дострокових парламентських виборів 21 липня або 28 липня 2019 року.