Зеленський призначив нового заступника голови СБУ і начальників у двох областях

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Дмитра Нескромного заступником голови Служби безпеки України (СБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Відповідний указ був оприлюднений 1 липня.

"Призначити Нескромного Дмитра Анатолійовича заступником голови Служби безпеки України", - йдеться в указі №473/2019.

Як відомо, Дмитро Нескромне у свій час брав участь у затриманні "діамантових прокурорів".

Крім того, президент призначив начальників СБУ у Львівській та Закарпатській областях. Згідно з указами ними стали Олександр Бондарчук та Іван Рудницький.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 7 червня президент України Володимир Зеленський призначив першого заступника голови Служби безпеки України. Новим першим заступником голови СБУ, а також керівником Антитерористичного центру при СБУ став Руслан Баранецький.

Крім того, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Шмітько з посади начальника головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим.