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Зеленський призначив нового командувача ООС

Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача ООС. Ним став генерал-майор Едуард Москальов.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського.

"Новим командувачем ООС став генерал-майор Едуард Москальов. Професійна й патріотична людина. Указ підписано",- заявив президент.

Що відомо про Москальова?

  • начальник штабу - перший заступник командувача військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ;
  • у 2014 році був відзначений орденом Богдана Хмельницького III ступеня за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України;

Нагадаємо, також Зеленський назначив екс-командувача ООС Олександра Павлюка новим главою Київської обласної адміністрації.

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