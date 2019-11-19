Зеленський призначив нового голову Житомирської РДА

Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Житомирської районної державної адміністрації, ним став Юрій Оханский. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження Зеленського №409.

Розпорядження про призначення Оханского було підписано Зеленським 19 листопада.

"Призначити Оханского Юрія Миколайовича головою Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області", - йдеться в розпорядженні.

До цього Оханский працював у Баранівському міськраді (Житомирська область).

Раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів затвердив граничну кількість чиновників в обласних державних адміністраціях та районних адміністраціях. Найбільше працівників РДА скоротили в Київській, Вінницькій і Житомирській областях. В цілому в Україні скоротять штат районних державних адміністрацій на 18449.

Також повідомлялося, що 19 листопада Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону" № 232-IX. Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.