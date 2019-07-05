Зеленський призначив нового голову Донецької ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Павла Кириленка головою Донецької обласної державної адміністрації. Про це йдеться в указі від 5 липня, опублікованому на офіційному сайті глави держави.

"Призначити Кириленка Павла Олександровича головою Донецької обласної державної адміністрації", - йдеться в тексті указу.

В правоохоронних органах Кириленко працює з липня 2008 року. В кінці вересня 2017 його представили як нового військового прокурора Ужгородського гарнізону - підполковника юстиції.

Своїм указом Зеленський звільнив Олександра Куця з посади голови Одеської ОДА, який обіймав цю посаду з 2015 року.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні, 5 липня, відправився з робочою поїздкою в Донецьку область. В п'яту річницю визволення Слов'янська та Краматорська, Зеленський з робочою поїздкою в Донецьку область. У Краматорську президент візьме участь у заходах з нагоди визволення цих міст.

Також Зеленський сьогодні представить нового голову Донецької обласної державної адміністрації.