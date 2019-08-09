Зеленський призначив начальника Департаменту контррозвідки СБУ

Відповідний указ був оприлюднений 9 серпня
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
Відповідний указ був оприлюднений 9 серпня.
"Призначити Кулешова Миколи Валерійовича начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України", - йдеться в указі №590/2019.
Крім того, секретар РНБО Олександр Данилюк повідомив, що команда президента готує пакет законопроектів з реформування різних сфер управління держави, зокрема по реформі Служби безпеки України.
Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України. Додамо, що у представництві ЄС раніше заявили про необхідність негайної реформи СБУ.