Зеленський призначив нового голову Київської ОДА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації (ОДА). Документ опублікований на сайті глави держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

"Призначити Кулебу Олексія Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації", - йдеться у президентському указі №48/2022 від 8 лютого 2022 року.

Нагадаємо, 2 лютого уряд погодив призначення Олексія Кулеби на посаду голови Київської ОДА.

Олексій Кулеба народився 1983 року в Києві. 2005-го закінчив Київський національний економічний університет (магістр з міжнародної економіки). Потім упродовж трьох років був аспірантом Національної академії державного управління при президентові України.

На громадських засадах працював радником генерального директора комунального підприємства з охорони, утримання та експлуатації земель водного фонду Києва. Обіймав посаду директора Департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації (КМДА). Останнім часом виконував обов'язки першого заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.