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Зеленський призначив голову ДБР

Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський призначив нового Голову Державного бюро розслідувань. Ним став Олексій Сухачов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

Сухачев призначений на посаду голови ДБР строком на п'ять років.

"Відповідно до частини третьої статті 10, частини першої статті 11 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" постановляю призначити Сухачова Олексія Олександровича директором Державного бюро розслідувань строком п'ять років", - йдеться в указі.

Нагадаємо, Олексій Сухачов народився в Харкові в 1978 році. Він закінчив юридичну академію за спеціальністю Правознавство. З 2000-го працював в органах держбезпеки, в період з 2017 до 2019 року був замначальника департаменту в Генпрокуратурі. У 2019-2020 роках служив у Службі зовнішньої розвідки.

У вересні 2020 року Сухачов був призначений в.о. директора ДБР, до цього обіймав посаду заступника директора бюро.

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Володимир ЗеленськийДБР