Президент України Володимир Зеленський призначив понад 40 суддів до регіональних судів. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Згідно з указом президента, призначено:

Вінницький міський суд Вінницької області - Сергій Волошин та Ірина Курбатова

Гайсинський райсуд Вінницької області - Іван Капуша

Теплицький райсуд Вінницької області - Олександр Герман

Вільногірський райсуд Дніпропетровської області - Інна Ілюшик

Солонянський райсуд Дніпропетровської області - Олександр Стрельников

Жовтневий райсуд Дніпра - Ольга Наумова

Індустріальний райсуд Дніпра - Ганна Бєсєда та Євген Волошин

Кіровський райсуд Дніпра - Олександра Колесніченко

Червоногвардійський райсуд Дніпра - Дмитро Черкез і Михайло Юшков

Ленінський райсуд Дніпра - Максим Таус

Артемівський міськрайонний суд Донецької області - Ольга Конопленко

Орджонікідзевський райсуд Маріуполя - Інна Міхєєва

Богунський райсуд Житомира - Дмитро Кузнєцов

Королівський райсуд Житомира - Олександр Адамович і Костянтин Шалота

Вільнянський райсуд Запорізької області - Наталія Свідунович

Орджонікідзевський райсуд Запорізької області - Катерина Гашук

Бориспільський міськрайонний суд Київської області - Дмитро Ткаченко

Іванківський райсуд Київської області - Юрій Ткаченко

Фастівський міськрайонний суд Київської області - Наталія Осаулова

Долинський райсуд Кіровоградської області - Дмитро Баранський

Сокальський райсуд Львівської одбласти - Тетяна Струс

Ленінський райсуд Миколаєва - Дмитро Губницький

Суворовський райсуд Одеси - Інна Мурманова

Семенівський райсуд Полтавської області - Віктор Харченко

Дубровицький райсуд Рівненської області - Ірина Оборонова

Здолбунівський райсуд Рівненської області - Юрій Ковалик

Бучацький райсуд Тернопільської області - Роман Содомора

Лозівський райсуд Харківської області - Олексій Попов

Комінтернівський райсуд Харкова - Світлана Ященко

Московський райсуд Харкова - Алевтина Задорожна

Великоолександрівський районний суд Херсонської області - Олександра Сікора

Херсонський райсуду Херсонської області - Костянтин Рєпін

Новоушицький районний суд Хмельницької області - Олександр Яцина

Шепетівський райсуд Хмельницької області - Світлана Козачук

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області - Михайло Степченко

Соснівський райсуд Черкас - Олена Борейко

Деснянський райсуд Чернігова - Тетяна Рощина

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України схвалила законопроект президента Володимира Зеленського щодо судової реформи за основу. Документ пропонує впорядкувати діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя.