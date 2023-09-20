Зеленский в ближайшие дни прибудет с визитом в Канаду, - СМИ

Как утверждают источники, президент посетит Оттаву и Торонто Канады во время своего визита в страну.

Также ожидается, что:

президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским в Белом доме в этот четверг, 21 сентября;

президент Владимир Зеленский выступит перед парламентом в Оттаве в эту пятницу, 22 сентября. После этого он отправится в Торонто.

Отмечается, что поездка не была объявлена официально. Несмотря на то, что канадские и украинские чиновники отказываются от комментариев - в Канаде уже в течение нескольких последних дней продолжаются подготовительные меры по безопасности.

Поддержка Канады Украины

На ранних этапах полномасштабного вторжения российских террористов, президент Украины выступил с виртуальным обращением к парламенту Канады.

Премьер-министр Джастин Трюдо уже дважды посещал Киев. В частности лидеры страны встречались с глазу на глаз на саммите НАТО в Вильнюсе. Тогда же Владимир Зеленский и премьер обсуждали предоставление Украине долгосрочных гарантий безопасности, пока страна ждет вступления в западный военный альянс.

Также ожидалось, что гарантии безопасности со стороны Канады станут предметом переговоров летом.

Во время визита в Оттаву Зеленский попросит о дополнительной военной поддержке.

Не только Канада

Вчера, 19 сентября, президент Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты Америки, чтобы принять участие в дебатах 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Подробнее о визите в Вашингтон читайте в материале РБК-Украина "Зеленский снова в США. Чего ждать от поездки и вернется ли он с ATACMS".