Зеленский в ближайшие дни дважды встретится с Байденом, - Никифоров

Он отметил, что главная цель визита Зеленского в США - передать Байдену и кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Камале Харрис план победы Украины.

"Будет завтра встреча у президента с президентом США, короткая встреча на полях ООН. И развернутая встреча, большая, будет послезавтра, 26 числа. Вот от этих событий мы ожидаем больше всего результатов", - добавил Никифоров.

По его словам, пока что проходят двусторонние встречи с партнерами на полях Генассамблеи ООН. Контакты происходят на всех уровнях.

Также Никифоров напомнил, что президент Зеленский встречался с канцлером Германии Олафом Шольцем. Она проходила в формате тет-а-тет, даже без переводчиков. Поэтому детальной информации об их встрече нет.

При этом сегодня Зеленский сегодня провел короткую встречу с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Обсуждался вопрос восстановления Украины. Также у украинского лидера была встреча с главой датского правительства Метте Фредериксен, они обсуждали инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс.