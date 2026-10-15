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Зеленский намекнул на тайную помощь Польши для защиты от атак РФ

22:20 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Иллюстративное фото: Владимир Зеленский - Дональд Туск (Коллаж РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с премьер-министром Польши Дональдом Туском, во время которой глава польского правительства заверил в непреклонной поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Во время встречи в Брюсселе на полях саммита Евросовета Туск заверил, что Украина не останется наедине с российской агрессией, а все, что могло бы помочь Москве в этой войне, неприемлемо для Европы.

В частности, польская сторона подчеркнула, что нет оснований для ослабления санкций против России или разрешения на финансирование ее военной машины.

Украинская сторона поблагодарила политическую и военно-техническую поддержку, отдельно вспомнив о непубличных шагах.

"То, что вы сделали… Ладно, иногда это должно оставаться между нами двумя. Но мы благодарны, потому что очень сложно защищать нашу страну, столицу от массированных атак. И мы благодарны за это, а также за 20-миллиметровые боеприпасы и прочее", - подчеркнул президент Украины.

Премьер-министр Польши в свою очередь заверил в непреклонности дальнейшего сотрудничества.

"Украина, ваш народ и вы лично - вы не сами… вы можете рассчитывать на меня лично, на Польшу, а также на ЕС", - отметил Туск.

Напомним, что президент Зеленский заявил, Украина не будет капитулировать ввиду последних действий и заявлений президента США Дональда Трампа.

В то же время, на фоне дипломатических обсуждений стало известно, что европейские лидеры планируют призвать президента Украины смягчить публичную критику в адрес американского лидера Дональда Трампа.

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