RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский в конце сентября отправится в США, - посол Албании в ООН

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский в этом месяце посетит ежегодную встречу мировых лидеров в ООН в Нью-Йорке.

Об этом заявил посол Албании в ООН Ферит Ходжа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Могу почти подтвердить, хотя от меня это не зависит, что президент Зеленский будет присутствовать в Нью-Йорке. Это будет его первый визит в город, в ООН, после начала полномасштабного вторжения РФ, и первое участие в Совбезе ООН здесь", - сказал Ходжа.

Также ожидается, что Зеленский примет участие в заседании Совета безопасности ООН по Украине. 

Албания председательствует в Совете, состоящем из 15 членов, в сентябре. Мировые лидеры начнут собираться в Нью-Йорке с 18 сентября для участия в заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Заседание Совета Безопасности ООН по Украине должно состояться 20 сентября.

Визит Зеленского в Нью-Йорк

В конце июля издание Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Зеленский в сентябре может отправиться в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, где он будет отстаивать свою формулу мира.

Украинская формула мира

В ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира, состоящую из 10 пунктов. Этот план направлен на восстановление контроля над своей территорией, освобождение пленных и привлечение к ответственности военных преступников.

Кроме того, украинская формула мира также учитывает важные аспекты радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обеспечивая необходимые гарантии.

Зеленский заявил, что Украина привлекает самый широкий круг партнеров для реализации формулы мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийООНСоединенные Штаты АмерикиВойна России против Украины