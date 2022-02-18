RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський направив делегацію на Донбас. Поїдуть Данілов, міністри і нардепи

Автор: Ілона Свиридова

Президент України Володимир Зеленський через загострення на Донбасі направив туди делегацію. На фронт поїдуть народні депутати і деякі міністри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Президент України ухвалив рішення і завтра на лінію фронту відправляють представники Верховної ради, частина міністрів, я також за дорученням президента вирушаю завтра на фронт. І завтра будемо у тих місцях, де безпосередньо постраждала наша інфраструктура", - зазначив він.

Нагадаємо, Данилов також назвав умову, за якої українські військові можуть відкривати вогонь на Донбасі.

Крім того, він повторив, що Україна не давала жодних наказів про наступ на окуповані території Донецької та Луганської областей. А інформація про силове звільнення Донбасу не відповідає дійсності.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРНБОЗагострення на Донбасі