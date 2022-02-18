Зеленський направив делегацію на Донбас. Поїдуть Данілов, міністри і нардепи

Президент України Володимир Зеленський через загострення на Донбасі направив туди делегацію. На фронт поїдуть народні депутати і деякі міністри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.
"Президент України ухвалив рішення і завтра на лінію фронту відправляють представники Верховної ради, частина міністрів, я також за дорученням президента вирушаю завтра на фронт. І завтра будемо у тих місцях, де безпосередньо постраждала наша інфраструктура", - зазначив він.
Нагадаємо, Данилов також назвав умову, за якої українські військові можуть відкривати вогонь на Донбасі.
Крім того, він повторив, що Україна не давала жодних наказів про наступ на окуповані території Донецької та Луганської областей. А інформація про силове звільнення Донбасу не відповідає дійсності.