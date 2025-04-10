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Зеленский накануне "Рамштайн": уже есть некоторые договоренности с партнерами по ПВО

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Основным вопросом, который будет рассматриваться на заседании в формате "Рамштайн" 11 апреля, будет усиление украинской противовоздушной обороны. Уже есть некоторые договоренности с партнерами относительно дополнительных систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сейчас министр обороны Украины Рустем Умеров уже в Брюсселе, где будет работать "Рамштайн", новое заседание. Конечно, наш приоритет - это ПВО, и есть некоторые договоренности с партнерами уже, чтобы наша защита неба стала сильнее", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина будет работать и в дальнейшем "с каждой страной, с каждым лидером, которые действительно могут влиять, чтобы российское государство чувствовало большую цену за войну - цену, которая неизменно растет для них".

 

 

"Рамштайн"

Напомним, завтра, 11 апреля, в Брюсселе состоится 27-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал повестку дня встречи.

По словам главы государства, в рамках "Рамштайна" будут обсуждаться острые вопросы, среди которых будут зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, ПВО, дополнительные оборонные пакеты, готовность стран открывать заводы или линии производства вооружения на территории Украины.

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Владимир ЗеленскийПВОПомощь УкраинеВоенная помощьВстреча Рамштайн