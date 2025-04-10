Зеленский накануне "Рамштайн": уже есть некоторые договоренности с партнерами по ПВО

"Сейчас министр обороны Украины Рустем Умеров уже в Брюсселе, где будет работать "Рамштайн", новое заседание. Конечно, наш приоритет - это ПВО, и есть некоторые договоренности с партнерами уже, чтобы наша защита неба стала сильнее", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина будет работать и в дальнейшем "с каждой страной, с каждым лидером, которые действительно могут влиять, чтобы российское государство чувствовало большую цену за войну - цену, которая неизменно растет для них".