Зеленський має намір "вдихнути нове життя" в ГУАМ

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність відновлення роботи в організації ГУАМ і зробити її серйозним об'єднанням для обговорення важливих торговельно-економічних питань.

Про це він заявив під час телефонної розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, повідомляє прес-служба Офісу президента.

"ГУАМ можна зробити серйозним союзом і об'єднанням для обговорення важливих торговельно-економічних питань. Нам потрібно вдихнути нове життя в цю організацію", - зазначив президент.

Також співрозмовники обговорили хід виконання низки масштабних проектів, які реалізуються в Україні за участі азербайджанських інвесторів.

Український президент сподівається, що після завершення карантину країни зможуть відновити динаміку двостороннього політичного діалогу та торговельно-економічного співробітництва.

Також Зеленський подякував свого азербайджанського колегу за надання гуманітарної допомоги Україні.

Зазначимо, ГУАМ - організація, яка була створена у 1997 році Грузією, Україною, Азербайджаном і Молдовою. Характерною рисою організації стала орієнтація на європейські та міжнародні структури. Ініціатори спілки діяли поза рамками СНД.

Нагадаємо, 26 травня Володимир Зеленський затвердив річну національну програму Україна-НАТО.