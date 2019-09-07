Зеленський має намір "дуже швидко" повернути з ув'язнення в РФ кримських татар

Звільнення кримськотатарських активістів з російського ув'язнення стане другим етапом украинско-російського обміну. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про перспективи звільнення кримських татар з російських в'язниць, передає "Крим.Реалії".

"Я думаю, це буде другий етап. В другому етапі ми будемо працювати. Ми повернемо всіх наших людей звідти. Звільнимо, тому що багато наші люди в Криму", - сказав президент.

Зеленський сподівається, що це відбудеться якомога швидше.

"Ми не говоримо не про рік, і не про два, і не про три. Ми хочемо це робити дуже швидко. Ми мріємо про це і працюємо", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, обмін полоненими між Україною і Російською Федерацією відбувся сьогодні, 7 вересня, в Україну повернулися 35 утримуваних осіб.

Сьогодні Зеленський зустрів звільнених українців, які літаком прибули в аеропорт "Бориспіль". Так, глава держави разом з керівником Офісу президента Андрієм Богданом зустріли звільнених українців, які виходили з літака, що напередодні приземлився в "Борисполі".