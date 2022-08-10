RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський нагородив ще майже 200 захисників України

Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 182 українських захисників. Він подякував кожному та кожній, хто воює за свободу нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших захисників. 182 учасники бойових дій відзначені державними нагородами", - сказав президент.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення загалом нагороджено вже понад 26 тисяч українських воїнів.

"Я дякую кожному та кожній, хто захищає Україну. Вічна слава усім, хто воює за свободу", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заснував нову державну нагороду "За оборону України". Її зможуть отримати як військові, так і цивільні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України