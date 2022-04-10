Зеленський нагородив 430 військовослужбовців, 55 з них - посмертно

Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 430 військовослужбовців, з них 55 – посмертно. Відповідний наказ опубліковано на сайті президента України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Президента України.

Згідно з документом, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджено дев'ять військовослужбовців, ІІІ ступеня – 49, з яких два – посмертно.

Також Президент відзначив орденом "За мужність" і ступеня одного військовослужбовця, ІІ ступеня - трьох, ІІІ ступеня - 149 військових, серед яких 49 посмертно. Орденом Данила Галицького відзначено 18 військових.

Медаллю "За військову службу Україні" глава держави нагородив 168 військових, а медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня – п'ятьох. Медаль "Захиснику Вітчизни" присвоєна 28 військовим, чотирьом - посмертно.