Зеленський нагородив 12 українських військових, частину з них посмертно

Президент України Володимир Зеленський у середу, 23 червня, видав указ про нагородження 12 українських військових за захист територіальної цілісності та суверенітету держави. Двоє військовослужбовців були нагороджені посмертно.
Про це йдеться на сайті офісу президента.
Так, орденом "Богдана Хмельницького" III ступеня були нагороджені:
Медаллю "За військову службу" глава держави нагородив:
Медалі "Захиснику Вітчизни" отримали:
Нагадаємо, в кінці травня Зеленський нагородив 20 українських військовослужбовців.