Зеленський сподівається, що Словаччина допоможе відновити роботу аеропорту "Ужгород"

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена у якомога швидшому відновленні повноцінної роботи Міжнародного аеропорту "Ужгород". Для цього Словачиина повинна завершити внутрішньодержавні процедури.
Про це Зеленський сказав в розмові з прем'єром Словаччини Едуардом Хегером, повідомляє прес-служба ОП.
"Розраховую на вашу особисту підтримку в завершенні Словаччиною внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності угодою щодо аеропорту "Ужгород" незабаром. Сподіваюся, що вже скоро ми зможемо відновити повноцінну роботу аеропорту, - сказав Зеленський.
Як відомо, злітна смуга аеропорту закінчується на кордоні зі Словаччиною. Щоб зайти на посадку, літакам доводиться перетинати повітряний простір Словаччини.
Для запуску роботи аеропорту необхідна міжурядова угода між Україною та Словаччиною, яка має визначити умови використання визначеної частини повітряного простору Словаччини.
Восени у МЗС України повідомляли про підписання угоди, завдяки якій міжнародний аеропорт "Ужгород" зможе відновити функціонування.
Раніше повідомлялося, що аеропорт "Ужгород" відновлює регулярні пасажирські авіаперевезення. Перші рейси запустять вже з 1 червня в Київ.
РБК-Україна писало, що у жовтні 2020 року компанія WindRose отримала дозвіл від Державіаслужби на виконання регулярних рейсів із Києва до Ужгорода, однак коли вони почнуть курсувати, було невідомо.