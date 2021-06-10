Зеленський сподівається, що саміт НАТО розгляне ефективні кроки для стримування Росії

Президент України Володимир Зеленський розповів про свої сподівання від майбутнього саміту НАТО-2021 . Сьогодні глава держави провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це президент написав на сторінці у Twitter .

Як розповів Зеленський, під час телефонної розмови він проінформував генсека НАТО про суттєві загрози з боку Російської Федерації.

"Сподіваюся, на саміті НАТО будуть розглянуті дієві кроки зі стримування російської агресії", - зазначив він.

Президент додав, що в розмові зі Столтенбергом він також наголосив на важливості для України підтвердження політики відкритих дверей НАТО та чинності рішення від 2008 року щодо Плану дій щодо членства в НАТО для України.