Зеленський сподівається, що саміт НАТО розгляне ефективні кроки для стримування Росії

Президент України Володимир Зеленський розповів про свої сподівання від майбутнього саміту НАТО-2021. Сьогодні глава держави провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Як розповів Зеленський, під час телефонної розмови він проінформував генсека НАТО про суттєві загрози з боку Російської Федерації.
"Сподіваюся, на саміті НАТО будуть розглянуті дієві кроки зі стримування російської агресії", - зазначив він.
Президент додав, що в розмові зі Столтенбергом він також наголосив на важливості для України підтвердження політики відкритих дверей НАТО та чинності рішення від 2008 року щодо Плану дій щодо членства в НАТО для України.
Нагадаємо, 14 червня у Брюсселі пройде саміт НАТО-2021, на який не запросили ані Україну, ані інших партнерів Альянсу. Напередодні саміту генсек НАТО зателефонував президенту Зеленському, підтвердивши підтримку України.
Додамо, вчора російський президент Володимир Путін назвав вступ України до НАТО "червоною лінією" для Кремля. Як пояснив Путін, у такому випадку ракети будуть долітати до Москви за 7 хвилин.
Напередодні Зеленський у розмові з президентом США заявив про необхідність надання Україні плану дій для вступу в НАТО з прив'язкою до дат.