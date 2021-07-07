ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський сподівається на допомогу США: може бути й новий формат щодо Донбасу

Новость на русском →
Середа 07 липня 2021 11:15
Зеленський сподівається на допомогу США: може бути й новий формат щодо Донбасу Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський сподівається на допомогу США у врегулюванні ситуації на Донбасі. На його думку, заради залучення Вашингтона може з'явитися новий формат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію у Вільнюсі.

За його словами, мирний процес заради процесу не працює, і на сьогодні російська сторона в нормандському форматі гальмує врегулювання.

"Тому я виступав за те, щоб приєдналися країни, потужні геополітичні гравці, які можуть вплинути на Росію. Тому я виступав за розширення нормандського формату. Дійсно, це може бути й інший формат, щоб не ламати домовленості. Але мені здається від кількості форматів якість не змінюється ... Я дійсно хотів би, щоб потужність США допомогла Україні в завершенні цієї трагедії в центрі Європи в 21 столітті ", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше в Росії допустили можливість участі США в переговорах щодо Донбасу, але за умови, що Вашингтон сформує "більш об'ємний і спокійний" підхід до всього того, що відбувається в Україні.

Тим часом в Офісі президента заявляють, що Україна зробить все для залучення США до мирних переговорів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Донбас
NEWS
В Україні 610 нових випадків коронавірусу
В Україні 610 нових випадків коронавірусу
DAILY
Спекотна пора. Що відбувається зі справами про резонансні теракти в Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Спекотна пора. Що відбувається зі справами про резонансні теракти в Україні