Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Пристайко підкреслив, що Німеччина - один з найпотужніших експортерів зброї у світі

Глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що президент України Володимир Зеленський сподівається на отримання військової допомоги від Німеччини. Про це він сказав в інтерв'ю газеті Bild, яке оприлюднене на сайті МЗС.

Так, Пристайко підтвердив, що Зеленський хотів би бачити військову допомогу від Німеччини.

"Звичайно! Це - не моя особиста думка. Всього кілька країн у світі надають військову підтримку Україні. Німеччина - один з найпотужніших експортерів зброї у світі, попри мирну зовнішню політику. Ці озброєння потрібні і нам", - підкреслив міністр.

За його словами, щоразу як українські фірми намагаються укласти контракти з німецькими підприємствами, домовленості зриваються в останній момент з "неочевидних, ймовірно політичних мотивів".

"Щораз, коли наші фірми намагаються укласти контракти з німецькими підприємствами, ці домовленості зриваються в останній момент з неочевидних, ймовірно політичних мотивів. Ми сподіваємось, що у майбутньому це зміниться. Просто проаналізуйте, куди Німеччина експортує зброю. Чому не нам? Ми - може й неідеальна, але цілком демократична держава, яка вимушена захищатися. Не можна це не враховувати", - додав він.

Нагадаємо, Пристайко заявив, що незважаючи на переговори в нормандському форматі і обмін полоненими, довіри до російської сторони немає.

Як писало РБК-Україна, в травні 2019-го Німеччина виділила Україні технічну і фінансову допомогу в розмірі 82 млн євро.