Зеленский присвоил наименование 128-й бригаде территориальной обороны

Президент Украины Владимир Зеленский 5 декабря 2024 подписал указ, которым 128-й отдельной бригаде территориальной обороны Украины присвоено почетное наименование "Дике Поле".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины №829/2024.
5 декабря 2024 года Владимир Зеленский подписал указ о присвоении почетного наименования 128-й отдельной бригаде территориальной обороны Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Согласно указу:
Подразделение территориальной обороны Вооруженных сил Украины, базирующееся в городе Днепр. Бригада входит в состав Регионального управления "Восток".
Идея создания 128-й бригады территориальной обороны возникла в начале 2022 года. 16 февраля 2022 года начальник штаба Регионального управления Сил территориальной обороны "Восток" ВСУ полковник Евгений Щербань заявил, что помимо 108-й ОБрТрО, в Днепропетровской области будет сформирована еще одна бригада, целью которой станет защита города Днепр.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетные наименования пяти военным подразделениям. Почетные наименования получили подразделения Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.