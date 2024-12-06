Зеленский присвоил наименование 128-й бригаде территориальной обороны

128-я бригада терробороны получила наименование "Дикое Поле"

5 декабря 2024 года Владимир Зеленский подписал указ о присвоении почетного наименования 128-й отдельной бригаде территориальной обороны Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Официальный статус

Согласно указу:

128-я отдельная бригада терробороны отныне именуется как "128-я отдельная бригада территориальной обороны "Дикое Поле".

отныне именуется как Указ вступает в силу со дня его опубликования.

128-я отдельная бригада территориальной обороны (128 ОБрТрО)

Подразделение территориальной обороны Вооруженных сил Украины, базирующееся в городе Днепр. Бригада входит в состав Регионального управления "Восток".

Идея создания 128-й бригады территориальной обороны возникла в начале 2022 года. 16 февраля 2022 года начальник штаба Регионального управления Сил территориальной обороны "Восток" ВСУ полковник Евгений Щербань заявил, что помимо 108-й ОБрТрО, в Днепропетровской области будет сформирована еще одна бригада, целью которой станет защита города Днепр.