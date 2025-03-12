Зеленский о возможном визите к Трампу: я не слышал приглашения

На вопрос корреспондента РБК-Украина относительно возможного будущего визита к президенту США Дональду Трампу Зеленский ответил, что не слышал приглашения.

"Я не слышал относительно приглашения. Я думаю, что любая наша встреча с президентом Америки должна заканчиваться положительным результатом для обеих сторон", - сказал Зеленский.

По его мнению, именно такой подход должен быть к любым их встречам.

"Сегодня реакция наших обществ она жизненная. Я бы очень хотел, чтобы мы имели результат, положительный результат. Люди очень долго борются и достойны того, чтобы иметь свет. Хочу, чтобы любая наша встреча с президентом США была положительная, для этого надо всем готовиться", - подчеркнул он.

Ссора Зеленского и Трампа

28 февраля состоялся визит президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Во время конференции между украинским лидером, главой Белого дома Дональдом Трампом и вице-президентом Ди Вэнсом возникла перепалка.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Впоследствии госсекретарь США Марко Рубио обвинил Зеленского в "срыве усилий" по мирным переговорам.

Ссора привела к ухудшению отношений между Украиной и США. В частности Трамп решил приостановить военную помощь украинским защитникам. А также прекратился обмен разведданными между странами.