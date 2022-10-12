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Зеленский может стать лауреатом премии Сахарова, - журналист

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Среда 12 октября 2022 16:35
Зеленский может стать лауреатом премии Сахарова, - журналист Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский может стать лауреатом премии Сахарова за свободу мнения в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

По его словам, три крупнейших политических группы в Европарламенте согласились, что их кандидатом на нынешнюю премию Сахарова являются "храбрые люди Украины, представленные своим президентом, избранными лидерами и гражданским обществом".

"Вопрос, заберет ли Зеленскую премию в декабре?", - спрашивает Йозвяк.

Напомним, ранее Reuters писало, что Зеленский может получить Нобелевскую премию мира.

Однако лауреатами премии стали правозащитник из Беларуси, российская правозащитная организация "Мемориал" и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод".

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