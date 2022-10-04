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Зеленский может получить Нобелевскую премию мира, - Reuters

Новина українською →
Вторник 04 октября 2022 13:25
Зеленский может получить Нобелевскую премию мира, - Reuters Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Украины Владимир Зеленский может стать лауреатом Нобелевской премии мира 2022. Тем самым организаторы премии могут осудить войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Нобелевская премия мира в этом году может осудить войну в Украине, отметив противников президента России Владимира Путина, волонтеров, помогавших мирным жителям, или президента Украины Владимира Зеленского", - пишет издание.

Сообщается, что украинский президент в настоящее время является одним из фаворитов на звание лауреатов.

"Это может быть награда или для украинских деятелей - выявление фактов, гуманитарная помощь", - сказал директор Института исследования проблем мира в Осло Хенрик Урдал.

Кроме того, Нобелевская премия мира может достаться одному из борцов за охрану окружающей среды. В списке претендентов есть Грета Тунберг.

Лауреата Нобелевской премии мира планируют огласить уже в пятницу, 7 октября.

Напомним, на этой неделе объявят лауреатов Нобелевской премии 2022. РБК-Украина собрало все, что известно об этой премии и ее соискателях.

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