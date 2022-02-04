"Зробимо ще більш крихкою": глава Єврокомісії пригрозила Росії жорсткими санкціями
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен пригрозила Росії ще більш жорсткими санкціями у разі вторгнення в Україну. За її словами, ЄС заморозить російські капітали і введе технологічне ембарго, якщо РФ продовжить свою агресію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню Les Echos.
"Ми підготували надійний і всеосяжний пакет фінансових та економічних санкцій. Він включає обмеження доступу до іноземного капіталу та експортний контроль, особливо щодо технічних товарів. Наша мета-зробити російську економіку ще більш крихкою", - заявила фон дер Ляйен.
При цьому вона додала, що також санкційний пакет входить газопровід "Північний потік-2".
"Європа не може прибрати "Північний потік-2" з порядку денного у зв'язку з санкціями, це абсолютно ясно", - заявила глава Єврокомісії.
Фон дер Ляйен також не виключила введення економічних санкцій проти російського президента Володимира Путіна.
"Люди, близькі до Путіна, і олігархи, звичайно, можуть серйозно постраждати", - підкреслила вона.
ЄС також готує технологічне ембарго.
"Мова йде про високотехнологічні компоненти, які Росія не може просто замінити, наприклад, в області штучного інтелекту і озброєнь, квантових комп'ютерів, лазерів і космічних подорожей", - пояснив фон дер Ляйен.
Нагадаємо, раніше глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Борреля заявляв, що нові санкції проти Росії - позбавлять Москву товарів для реалізації стратегічних амбіцій.