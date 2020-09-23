Зеленський про мир на Донбасі: ключові кроки має зробити Росія

Російська Федерація має зробити ключові кроки для досягнення миру на Донбасі. Україна хотіла б бачити з російського боку більше бажання для врегулювання конфлікту.

Про це в інтерв'ю словацькому виданню Hospodarske noviny заявив президент України Володимир Зеленський, передає сайт президента.

За його словами, Україна найбільше зацікавлена у мирі, оскільки війна йде на її території.

"Але на шляху до миру має бути рух двох сторін, і ключові кроки має зробити Росія, яка контролює окуповані території України", - заявив Зеленський.

Він також додав, що війни коли-небудь закінчуються.

"Питання в тому, скільки вони тривають, скільки життів забирають, скільки страждань приносять. Ми впевнені на 100%, що українські міста - Донецьк і Луганськ - це наші міста, там наші люди, як і в Криму, до речі. І якщо б не зовнішнє втручання, то і Донецьк, і Луганськ, і Крим нормально жили в єдиній нашій державній системі", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, що у нього обмежена комунікація з президентом Росії Володимиром Путіним.

Зазначимо, посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас розповів в інтерв'ю РБК-Україна, що Зеленський справді намагається досягти миру на Донбасі.