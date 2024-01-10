Зеленский о массированных атаках России: бороться с вражиной можно технологиями

Совместное производство оружия

Как отметил президент, двусторонних договоров по совместному производству оружия между союзниками и Украиной будет много. Сегодня над этим работают как министры, так и другие компании.

"Потому что мы понимаем, что общий в мире дефицит оружия. Оружия не хватает для нас, оружия не хватает для всего мира. И пустые склады, и много вызовов для обороны многих стран мира. Поэтому мы заинтересованы в копродукции. Мы начали эту работу с партнерами в США со многими компаниями. Также мы продолжили эту работу с европейскими партнерами", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что Украина и в дальнейшем будет работать над подписанием договоров и контрактов с союзниками, чтобы не ждать, пока дефицит в мире закроется самостоятельно.

Современные системы ПВО

В ближайшее время Украина и ее союзники не способны производить современные системы противовоздушной обороны и этого очень сильно не хватает.

Он напомнил о том, что в конце декабря и в начале января Россия в очередной раз прибегла к террористическим атакам против Украины, атакуя гражданских, школы, детские сады и другую инфраструктуру страны.

"В целом было 500 ударов ракетами и дронов. Мы смогли отразить 70% в среднем всех этих ударов. К сожалению, потеряли людей. Поэтому бороться с этой вражиной можно технологиями, пока мы их еще не вытеснили с нашей земли и пока не закончилась война. Поэтому системы ПВО - это то, чего не хватает номер 1", - отметил президент.

Производство дронов

Также Зеленский отметил важность наращивания производства отечественных БПЛА.

"Борьба против дронов. Я рад, что у нас есть договоренности с Литвой и со многими другими партнерами тоже. Производство своих дронов. Не буду сейчас говорить о количестве. Но мы наращиваем и отечественное производство. Это то, что требует сегодняшнее время и безопасность для наших гражданских людей", - объяснил президент.

Производство оружия в Украине

Как отмечал ранее Зеленский, Украина должна стать столь сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ. Для этого нужно усилить создание российского орудия.

Украина уже производит дальнобойное вооружение. К примеру, специалистам удалось разработать новую версию дальнобойных ракет "Нептун". В частности, недавно стало известно о начале серийного производства дронов, которые являются своеобразным аналогом иранских "Шахедов".

Как рассказал министр стратегической промышленности Александр Камышин, Украина значительно увеличила производство боеприпасов. Например, мин в 42 раза, артснарядов почти в 3 раза