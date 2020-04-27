Зеленський і Макрон обговорили макрофінансову допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як наголошується, лідери обговорили ситуацію в обох країнах у зв'язку з пандемією коронавірус. Зеленський висловив солідарність України з Францією, яка зараз перебуває в епіцентрі пандемії коронавірус.

"Україна робить свій внесок у боротьбу з пандемією. В рамках програми стратегічних перевезень НАТО українські вантажні літаки "Мрія" і "Руслан" притягнуто до доставки гуманітарної і медичної допомоги по всьому світу, серед іншого до Франції", - зазначив український президент.

Президенти погодилися з необхідністю тісної координації зусиль для подолання наслідків пандемії та відновлення економічної активності.

У свою чергу, Зеленський поінформував Еммануеля Макрона про хід переговорів з Міжнародним валютним фондом про початок нової програми співпраці з Україною.

"Закон про банки є для нас пріоритетним. Я впевнений, що ми проголосуємо його, тому що це важливо для нас і відкриває можливості для співпраці з МВФ", - зазначив він.

Макрон високо оцінив прогрес у впровадженні реформ в Україні і особисту роль Володимира Зеленського в цьому процесі.

Зеленський також відзначив важливість подальшої макрофінансової підтримки України з боку ЄС і висловив сподівання щодо якомога швидшого ухвалення на рівні Євросоюзу рішення про надання Україні макрофінансової допомоги обсягом 1,2 млрд євро для подолання наслідків пандемії COVID-19.

Окрему увагу було приділено ситуації на сході України та стану реалізації домовленостей, досягнутих під час Паризького саміту в нормандському форматі. Макрон привітав взаємне звільнення утримуваних осіб 16 квітня цього року, в рамках якого в Україну повернулося 20 осіб.

Відзначена важливість продовження переговорів для досягнення миру на Донбасі.

Сторони також відзначили взаємний інтерес до відновлення динаміки двостороннього співробітництва після нормалізації епідемічної ситуації.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук зазначила, що закон про банки, необхідний для кредитування МВФ, парламент зможе підтримати у другому читанні не раніше травня. Для голосування необхідно, щоб вступив в силу закон про зміни до регламенту Верховної ради.