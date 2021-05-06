"Загроза можлива, ніхто не хоче цих сюрпризів": Зеленський назвав повільним відведення військ РФ від України
З окупованого Криму пішло лише 3,5 тисячі російських військових. Тому загроза з окупованих територій та з боку кордонів залишається.
Про це на спільній прес-конференції з головою Держдепу Ентоні Блінкеном сказав президент України Володимир Зеленський.
"3,5 тисяч військових (ЗС РФ - ред.), які почали відведення і пішли з території тимчасово окупованого півострова Крим. Поки що ніде більше зменшення ми не бачимо. Ми вважаємо, що це зменшення повільне. Тому, ймовірно, загроза може бути. Ніхто не хоче сюрпризів", - сказав Зеленський.
При цьому Зеленський заявив про зменшення кількості снайперських пострілів на сході України.
Нагадаємо, раніше у Пентагоні заявили, що біля кордонів України наразі сконцентровано 80 тисяч російських солдатів.
Російські військові лишаються поблизу різних ділянок кордону з Україною, що як і раніше є найбільшим нарощуванням сил РФ з моменту незаконної анексії Криму в 2014 році. Частина військ РФ відійшла від кордону, але багато підрозділів залишили свої вантажівки і бронетехніку.
Раніше міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) у своїй спільній заяві за підсумками зустрічі закликали Росію повністю відвести війська від українського кордону.