"Загроза можлива, ніхто не хоче цих сюрпризів": Зеленський назвав повільним відведення військ РФ від України

З окупованого Криму пішло лише 3,5 тисячі російських військових . Тому загроза з окупованих територій та з боку кордонів залишається.

Про це на спільній прес-конференції з головою Держдепу Ентоні Блінкеном сказав президент України Володимир Зеленський.

"3,5 тисяч військових (ЗС РФ - ред.), які почали відведення і пішли з території тимчасово окупованого півострова Крим. Поки що ніде більше зменшення ми не бачимо. Ми вважаємо, що це зменшення повільне. Тому, ймовірно, загроза може бути. Ніхто не хоче сюрпризів", - сказав Зеленський.

При цьому Зеленський заявив про зменшення кількості снайперських пострілів на сході України.