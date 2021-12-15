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Зеленський лідирує у свіжому президентському рейтингу

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Київ, Середа 15 грудня 2021 16:28
Зеленський лідирує у свіжому президентському рейтингу Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Якби президентські вибори відбувалися наступної неділі, то за Володимира Зеленського проголосували б 21% серед усіх респондентів, що дорівнює 30% серед респондентів, які братимуть участь в голосуванні та визначилися з вибором. На другому місці Петро Порошенко, за якого б проголосували відповідно 14% серед всіх респондентів і 22% серед тих, хто визначився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані дослідження Gradus Research.

Зазначається також, що підтримка Зеленського є вищою в Центральному та Південному регіонах. Також значною лишається підтримка серед молодшої вікової групи. Порошенко підтримують переважно в Західному регіоні та Києві, а також серед респондентів старших вікових груп.

Зеленський лідирує у свіжому президентському рейтингуЗеленський лідирує у свіжому президентському рейтингу

Опитування було проведено 7-8 грудня 2021 року методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю мешканців понад 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.

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Володимир Зеленський
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