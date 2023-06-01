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Зеленский с лидерами Франции и Португалии обсудил самолеты

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Франция и Португалия поддерживают Украину в противостоянии российской агрессии.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, его французский коллега подтвердил договоренность о поддержке Францией возможностей противовоздушной обороны Украины. Кроме этого, министрам обороны Украины и Франции было поручено проработать разработку официального решения относительно конкретных объемов и механизма подготовки украинских пилотов.

Он будет принят на следующей встрече в формате "Рамштайн" странами, участниками инициативы по подготовке пилотов истребительной авиации.

Во время встречи с премьер-министром Португалии Антониу Коштой Зеленский поблагодарил его за поддержку Украины.

"Благодарю его за всестороннюю и последовательную поддержку Украины со стороны правительства Португалии – военную, политическую и гуманитарную. В частности, за готовность Португалии участвовать в обучении украинских пилотов", - написал он.

Саммит Европейского политического сообщества

В четверг, 1 июня, в Кишиневе прошел второй саммит Европейского политического сообщества. На него приглашены 50 президентов, премьеров и высокопоставленных европейских чиновников.

По словам президента Владимира Зеленского, на саммите он хотел затронуть такие темы , как:

  • развитие коалиции истребителей;
  • создание коалиции ПВО Patriot;
  • украинскую формулу мира;
  • вступление нашей страны в ЕС и НАТО.

Президент во время саммита также подчеркнул, что все страны, имеющие общие границы с Россией, должны как можно быстрее присоединиться к ЕС и НАТО. Иначе их ждет только два варианта .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

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Владимир ЗеленскийФранцияПортугалияВойна России против Украины