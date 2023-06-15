Зеленский: если Украина проиграет, США придется выбирать - война или развал НАТО

Проигрыш Украины в войне с Россией поставит США перед выбором - воевать или допустить распад Североатлантического альянса.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью NBC News заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Готов ли сенатор или кандидат (в президенты США - ред.), считающий, что это (помощь Украине - ред.) слишком дорого для США, идти на войну или отправить на войну своих детей? Готовы ли они умереть?" - заявил глава государства.
По его словам, если Украина проиграет войну, то Россия не остановится и пойдет дальше на Балтийские страны, Польшу.
"Они (россияне - ред.) начнут войну со странами НАТО. И тогда США придется выбирать: развал НАТО или идти воевать", - уточнил Зеленский.
Напомним, статья 5 Североатлантического альянса предусматривает, что нападение на одну страну-члена НАТО является нападением на Альянс в целом.
Но решение о применении этой статьи применяется не автоматически - такое может произойти только после консультаций.
Вопрос о применении 5 статьи стал более актуальным, когда на территории Польши в прошлом году упала ракета во время очередного массированного обстрела россиянами Украины. Тогда погибли мирные люди.
Позже обнаружилось, что снаряд был российского производства. Но потом все большей популярности начала набирать версия о том, что ракета - от украинского ЗРК. Результатов расследования пока так и не обнародовали.
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