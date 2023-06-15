RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский: если Украина проиграет, США придется выбирать - война или развал НАТО

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Проигрыш Украины в войне с Россией поставит США перед выбором - воевать или допустить распад Североатлантического альянса.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью NBC News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Готов ли сенатор или кандидат (в президенты США - ред.), считающий, что это (помощь Украине - ред.) слишком дорого для США, идти на войну или отправить на войну своих детей? Готовы ли они умереть?" - заявил глава государства.

По его словам, если Украина проиграет войну, то Россия не остановится и пойдет дальше на Балтийские страны, Польшу.

"Они (россияне - ред.) начнут войну со странами НАТО. И тогда США придется выбирать: развал НАТО или идти воевать", - уточнил Зеленский.

Коллективная оборона НАТО

Напомним, статья 5 Североатлантического альянса предусматривает, что нападение на одну страну-члена НАТО является нападением на Альянс в целом.

Но решение о применении этой статьи применяется не автоматически - такое может произойти только после консультаций.

Вопрос о применении 5 статьи стал более актуальным, когда на территории Польши в прошлом году упала ракета во время очередного массированного обстрела россиянами Украины. Тогда погибли мирные люди.

Позже обнаружилось, что снаряд был российского производства. Но потом все большей популярности начала набирать версия о том, что ракета - от украинского ЗРК. Результатов расследования пока так и не обнародовали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийНАТОСоединенные Штаты АмерикиВойна России против Украины