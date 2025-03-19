Зеленский: если РФ не будет бить по нашим объектам - мы точно не будем бить по их
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слова российского диктатора Владимира Путина об отказе не достаточно. Он предложил установить контроль через США и создать список объектов, которые нельзя атаковать.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию с президентом Финляндии Александром Стуббом.
Зеленский заявил, что слова Путина об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре не имеют реального веса, поскольку только после этих заверений было осуществлено 145 атак дронов, 4 ракеты С-300 и две баллистические ракеты "Искандер".
По словам Зеленского, одних заявлений мало, чтобы обеспечить настоящую безопасность, и для этого необходимо установить реальный контроль над выполнением договоренностей, в частности через США.
Президент подчеркнул, что Украина готова подготовить список гражданских и инфраструктурных объектов, которые нельзя будет атаковать, и передать его партнерам.
Если Россия воздержится от атак на эти объекты, Украина также не будет наносить удары по российским целям.
"Если русские не будут бить по нашим объектам - мы точно не будем бить по их объектам", - заявил Зеленский.
Путин и Трамп обсудили перемирие, но атаки РФ продолжаются
Напомним, что 18 марта состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, основной темой которого была война в Украине.
По результатам переговоров Путин согласился на 30-дневное перемирие, включая прекращение атак на энергетическую инфраструктуру Украины, однако, несмотря на заявленную команду, российские атаки не прекратились и продолжаются.
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