Зеленский: если Abrams прибудут в Украину в августе, это может быть поздно

"Количество танков и срок, когда они до нас могут доехать, играют неотъемлемую и сверхважную роль по сравнению с тем, какое и когда было принято решение", - заметил в интервью Зеленский.

Он подчеркнул, что у Украины есть оружие, по которому уже принято решение, а оно до сих пор не доехало. Так же высказался президент и по Abrams, когда журналистка спросила его, не поздно ли прибудут эти американские танки в Украину.

"Слишком поздно. Но я не знаю реальной ситуации на эту минуту, когда они должны быть, когда Америка даст нам Abrams. И я не знаю реально, когда именно прибудут танки из Европы", - заверил Зеленский.

Он упомянул о танках, по которым приняла решение Европа, в том числе французские и немецкие. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон, по словам президента, принял это решение две недели назад.

"Эмоционально это было очень положительно для меня. Но у меня как у президента Украины во время войны нет двух недель", - констатировал Зеленский.