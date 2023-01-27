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Зеленский: если Abrams прибудут в Украину в августе, это может быть поздно

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Танки должны поступать в Украину с наименьшим разрывом между принятием решения об их предоставлении и поставкой техники в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для Sky News.

"Количество танков и срок, когда они до нас могут доехать, играют неотъемлемую и сверхважную роль по сравнению с тем, какое и когда было принято решение", - заметил в интервью Зеленский.

Он подчеркнул, что у Украины есть оружие, по которому уже принято решение, а оно до сих пор не доехало. Так же высказался президент и по Abrams, когда журналистка спросила его, не поздно ли прибудут эти американские танки в Украину.

"Слишком поздно. Но я не знаю реальной ситуации на эту минуту, когда они должны быть, когда Америка даст нам Abrams. И я не знаю реально, когда именно прибудут танки из Европы", - заверил Зеленский.

Он упомянул о танках, по которым приняла решение Европа, в том числе французские и немецкие. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон, по словам президента, принял это решение две недели назад.

"Эмоционально это было очень положительно для меня. Но у меня как у президента Украины во время войны нет двух недель", - констатировал Зеленский.

Недавно РБК-Украина сообщало, что после разблокирования для Украины западных танков у нас есть необходимость в создании танкового кулака свободы, чтобы не дать России никакого шанса.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о передаче Украине танков Abrams. По его словам, в Украину поступит 31 танк.

Также мы писали, что Германия официально подтвердила, что Украина получит современные немецкие танки Leopard 2.

О том, сколько танков может получить украинская армия от партнеров - рассказывает РБК-Украина.

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